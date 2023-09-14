UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по Севастополю. З'явилося перше відео пошкодженого корабля "Мінськ"

Фото: Крим (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Внаслідок удару по Севастополю в ніч на 13 вересня було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ". В мережі з'явилось відео наслідків влучання по кораблю.

Як це повідомляє РБК-Україна, відео з'явилося в українських Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах можна помітити, що корабель РФ має значні руйнування. При цьому росіяни продовжують ліквідувати задимлення на ньому. "Мінськ" поливають водою та оцінюють наслідки влучання.

Варто зауважити, що раніше в ЗМІ з'явились супутникові знімки підбитого корабля, а аналітики з Oryx вже дійшли висновку, що він не просто пошкоджений, а знищений.

Знищення БДК "Мінськ"

Нагадаємо, по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару.

Внаслідок атаки пошкоджено підводний човен та десантний корабель окупантів, а також завод судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе.

Цю інформацію підтвердили РБК-Україна у Головному управлінні розвідки.

Усі деталі українського історичного удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКрымВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ