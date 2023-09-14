Удар по Севастополю. З'явилося перше відео пошкодженого корабля "Мінськ"

Внаслідок удару по Севастополю в ніч на 13 вересня було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ". В мережі з'явилось відео наслідків влучання по кораблю.

Як це повідомляє РБК-Україна, відео з'явилося в українських Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах можна помітити, що корабель РФ має значні руйнування. При цьому росіяни продовжують ліквідувати задимлення на ньому. "Мінськ" поливають водою та оцінюють наслідки влучання.

Варто зауважити, що раніше в ЗМІ з'явились супутникові знімки підбитого корабля, а аналітики з Oryx вже дійшли висновку, що він не просто пошкоджений, а знищений.

Знищення БДК "Мінськ"

Нагадаємо, по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару.

Внаслідок атаки пошкоджено підводний човен та десантний корабель окупантів, а також завод судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе.

Цю інформацію підтвердили РБК-Україна у Головному управлінні розвідки.

Усі деталі українського історичного удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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