Удар по Севастополю. Появилось первое видео поврежденного корабля "Минск"

В результате удара по Севастополю в ночь на 13 сентября был поврежден большой десантный корабль "Минск". В сети появилось видео последствий попадания по кораблю.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что корабль РФ имеет значимые разрушения. При этом россияне продолжают ликвидировать задымление на нем. "Минск" поливают водой и оценивают последствия попадания.

Следует заметить, что ранее в СМИ появились спутниковые снимки подбитого корабля, а аналитики из Oryx уже пришли к выводу, что он не просто поврежден, а уничтожен.

Уничтожение БДК "Минск"

Напомним, по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар.

В результате атаки повреждены подлодка и десантный корабль оккупантов, а также завод судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе.

Эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки.

Все детали украинского исторического удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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