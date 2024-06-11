Удар по російській баржі в Азовському морі: у ВМС не виключать friendly fire

Удар по російській баржі та буксиру в Азовському морю міг бути нанесений військами РФ. Це не перший випадок friendly fire ("дружнього вогню").

"Зараз з позиції ВМС можу такий девіз сказати: "Це не ми". Наразі нам не відомо про застосування з нашого боку. Нічого такого не відбувалося. Тому прокоментувати це я не можу. В мене наразі немає подібної інформації", - сказав він.

Як зазначив Плетенчук, можливо, росіяни намагалися випробувати свої морські дрони, "якими вони хизуються, що вони в них є і вони обов'язково їх будуть застосовувати".

"Знаєте, у них взагалі friendly fire - це нормальна практика. Минулого разу так само Північний флот проводив навчання і вони ракетою знищили риболовний траулер. І це у них цілком прийнятно в принципі. Тому я допускаю можливість, що це був подібний інцидент", - додав Плетенчук.