Удар по российской барже в Азовском море: в ВМС не исключат friendly fire

Удар по русской барже и буксиру в Азовском море мог быть нанесен войсками РФ. Это не первый случай friendly fire ("дружеского огня").

"Сейчас с позиции ВМС могу такой девиз сказать: "Это не мы". Пока нам неизвестно о применении с нашей стороны. Ничего такого не происходило. Поэтому прокомментировать это я не могу. У меня пока нет подобной информации", - сказал он.

Как отметил Плетенчук, возможно, россияне пытались испытать свои морские дроны, "которыми они кичатся, что они у них есть и они обязательно их будут применять".

"Знаете, у них вообще friendly fire - это нормальная практика. В прошлый раз так же Северный флот проводил обучение и они ракетой уничтожили рыболовный траулер. И это у них вполне приемлемо в принципе. Поэтому я допускаю возможность, что это был подобный инцидент", - добавил Плетенчук.