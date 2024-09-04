Удар Росії по Полтаві не змінив политику США щодо ударів України по РФ, - Пентагон

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від західних партнерів не лише дозволів на завдання ударів по Росії. Українським воїнам потрібне відповідне озброєння.

Ракетний удар РФ по Полтаві

Вранці 3 вересня росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку, лікарню і кілька будинків. За останніми даними ДСНС, 50 людей загинуло, 271 людина постраждала.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Всі деталі про трагедію в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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