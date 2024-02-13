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Удар росіян по нафтобазі у Харкові: в ОВА назвали збитки навколишньому середовищу

Харків, Вівторок 13 лютого 2024 02:07
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Удар росіян по нафтобазі у Харкові: в ОВА назвали збитки навколишньому середовищу Фото: у Харкові назвали збитки навколишньому середовищу після удару росіян по нафтобазі (t.me/kharkivoda/13180)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові визначили збитки довкіллю через удар росіян по нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

За словами працівників ОВА, у довкілля потрапило близько 3000 тонн продуктів.

"Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків", – повідомили у Харківській ОВА.

Співробітники Державної екологічної інспекції у Харківській області відібрали проби води на 9 об'єктах Харкова та області, а саме в річці Уди.

"Розроблено алгоритм дій з перешкоджання просуванню шкідливих речовин річкою Уди, що впадає в річку Сіверський Донець", - повідомили в адміністрації.

Влада вирішила посилити перевірки нафтобаз та інших небезпечних об'єктів на території Харківської області.

"Також в ОВА ухвалено рішення про посилення перевірок та заходів контролю на місцях зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних об'єктів на території Харківської області", - повідомили в ОВА.

За словами адміністрації, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою за результатами попередніх досліджень.

Удар росіян з нафтобази у Харкові

У ніч на 10 лютого російські війська запустили по Харкову безпілотники. В одному з районів міста виникла пожежа. Спочатку влада вважала, що "Шахеди" вдарили по АЗС.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували нафтобазу у Харкові.

В результаті виникла масштабна пожежа, яка знищила 15 будинків. Загинули семеро людей, серед них троє дітей.

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