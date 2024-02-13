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Удар россиян по нефтебазе в Харькове: в ОВА назвали ущерб окружающей среде

Харьков, Вторник 13 февраля 2024 02:07
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Удар россиян по нефтебазе в Харькове: в ОВА назвали ущерб окружающей среде Фото: в Харькове назвали ущерб окружающей среде после удара россиян по нефтебазе (t.me/kharkivoda/13180)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове определили ущерб окружающей среде из-за удара россиян по нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

По словам работников ОВА, в окружающую среду попало около 3000 тонн продуктов.

"Все профильные службы работают над ликвидацией последствий", – сообщили в Харьковской ОВА.

Сотрудники Государственной экологической инспекции в Харьковской области отобрали пробы воды на 9 объектах Харькова и области, а именно в реке Уды.

"Разработан алгоритм действий по препятствованию продвижению вредных веществ по реке Уды, впадающей в реку Северский Донец", - сообщили в администрации.

Власти решили усилить проверки нефтебаз и других опасных объектов на территории Харьковской области.

"Также в ОВА принято решение об усилении проверок и мер контроля на местах хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и других опасных объектов на территории Харьковской области", - сообщили в ОВА.

По словам администрации, нефтепродукты не попали в источники с питьевой водой по результатам предварительных исследований.

Удар россиян по нефтебазе в Харькове

В ночь на 10 февраля российские войска запустили по Харькову беспилотники. В одном районе города возник пожар. Сначала власти считали, что "Шахеды" ударили по АЗС.

Позже выяснилось, что оккупанты атаковали нефтебазу в Харькове.

В результате возник масштабный пожар, уничтоживший 15 домов. Погибли семь человек, среди них трое детей.

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