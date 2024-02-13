Удар россиян по нефтебазе в Харькове: в ОВА назвали ущерб окружающей среде
В Харькове определили ущерб окружающей среде из-за удара россиян по нефтебазе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.
По словам работников ОВА, в окружающую среду попало около 3000 тонн продуктов.
"Все профильные службы работают над ликвидацией последствий", – сообщили в Харьковской ОВА.
Сотрудники Государственной экологической инспекции в Харьковской области отобрали пробы воды на 9 объектах Харькова и области, а именно в реке Уды.
"Разработан алгоритм действий по препятствованию продвижению вредных веществ по реке Уды, впадающей в реку Северский Донец", - сообщили в администрации.
Власти решили усилить проверки нефтебаз и других опасных объектов на территории Харьковской области.
"Также в ОВА принято решение об усилении проверок и мер контроля на местах хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и других опасных объектов на территории Харьковской области", - сообщили в ОВА.
По словам администрации, нефтепродукты не попали в источники с питьевой водой по результатам предварительных исследований.
Удар россиян по нефтебазе в Харькове
В ночь на 10 февраля российские войска запустили по Харькову беспилотники. В одном районе города возник пожар. Сначала власти считали, что "Шахеды" ударили по АЗС.
Позже выяснилось, что оккупанты атаковали нефтебазу в Харькове.
В результате возник масштабный пожар, уничтоживший 15 домов. Погибли семь человек, среди них трое детей.
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