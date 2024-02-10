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Удар росіян по Харкову: пожежу продовжують гасити, серед загиблих – діти (фото)

Фото: Удар росіян по Харкову (t.me/synegubov/8353)
Автор: Владислав Прийменко

Під час пожежі в Харкові загинули семеро людей, серед них троє дітей. Рятувальники продовжують гасити вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Суспільне.

"На 06:50 відомо про сімох загиблих у Харкові, серед них троє дітей - 7 та 4 років, а також немовля", - повідомив начальник поліції Володимир Тимошко.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців", - написав Синєгубов.

Також голова Харківської ОВА показав фото наслідків обстрілу росіян.

Фото: наслідки обстрілу росіянами Харкова (t.me/synegubov/8353)

Оновлено 07:55: Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що 25 будинків рятівники врятували від поширення вогню. 

"ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент", - повідомив Клименко.

Нічна атака росіян по Харкову

Увечері 9 лютого російські війська атакували Харків "Шахедами". Мешканці міста вибухали. Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників.

До речі, безпілотники атакували АЗС у Харкові. Через попадання розлилося паливо. Згоріло 14 будинків.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовані потрапляння у Немишлянському районі, пошкоджено громадянську інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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