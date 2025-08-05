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Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)

Ілюстративне фото: у Telegram стався масштабний збій після оновлення (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі у місті Лозова, що у Харківській області. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв.

"Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - сказано у повідомленні.

Також у зв’язку з обстрілом об'їзним маршрутом прямує поїзд №66/65 -166/165 Умань-Черкаси-Харків. Те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку - обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години.

Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Водночас, у ДСНС Харківщини уточнили, що кількість постраждалих по місту зросла до 10 осіб.

Удар по Лозовій 5 серпня

У ніч на вівторок, 5 серпня, російська армія атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках.

А вже о третій ночі Повітряні сили повідомили, що ударні дрони рухаються у напрямку Лозової, що у Харківській області.

За словами мера міста Сергія Зеленського, російська армія цієї ночі завдала наймасованішого удару по місту Лозова. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Також відомо про поранених, їх кількість не уточнюється. Однак серед них - двоє дітей. Наразі у місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога.

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