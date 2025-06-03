Удар РФ по центру Сум: погибли трое, количество пострадавших возросло до 20 человек

Российская армия утром, 3 июня, нанесла удар по центру города Сумы. Уже известно о трех жертвах и десятках раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

По обновленным данным, в результате утреннего обстрела Сум около 20 человек пострадали - среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии

Два человека, к сожалению, погибли.

Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия. В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, машины и дома.

На месте уже развернут штаб по ликвидации последствий атаки врага.

Как уточнили в прокуратуре, одно средство поражения попало в транспортные средства, которые двигались по проезжей части в центре областного центра. Еще несколько - по окраине города.

Также в прокуратуре сообщают, что среди раненых - 4 детей.

В то же время в ГСЧС уточнили, что в результате обстрела Сум погибли три человека, а 16 ранены.

Удар по Сумам

Российская армия утром, 3 июня, атаковала город Сумы. Подробно о том, что известно о первых последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.