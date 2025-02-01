Удар РФ по школі-інтернату в Суджі: 4 людини загинули, розбір завалів продовжується

У суботу, 1 лютого, росіяни завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Наразі вже відомо, що загинули не менше ніж 4 особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Суджа. Станом на 22.00 тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі поінформували, що на місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території РФ.
В ході робіт з розчищення завалів вдалося врятувати та надати медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний. Ще 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи - загинули.
"Всіх, хто потребує додаткової медичної допомоги оперативно евакуюють до медичних закладів на території України", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських військ по школі-інтернату в Суджі. Він наголосив, що Росія завжди воює проти мирного населення.
"Росія так воювала десятиліття тому проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи", - сказав він.
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