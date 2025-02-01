Удар РФ по школі-інтернату в Суджі: 4 людини загинули, розбір завалів продовжується

"Суджа. Станом на 22.00 тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі поінформували, що на місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території РФ.

В ході робіт з розчищення завалів вдалося врятувати та надати медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний. Ще 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи - загинули.

"Всіх, хто потребує додаткової медичної допомоги оперативно евакуюють до медичних закладів на території України", - додали у Генштабі.