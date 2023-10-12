Удар РФ по селу Гроза: слідчі шукають людей, які надавали інформацію навідникам

"Вони й до цього ракетного удару, у нас є інформація, спілкувалися по каналах зв’язку з місцевими мешканцями. Тому що під час цього ракетного удару вони перебували на території Бєлгородської області", - сказав Фільчаков.

За його словами, інформацію щодо місця проведення поминального обіду, а також щодо кількості людей, які будуть на ньому присутні, навідники отримали від місцевих мешканців, або осіб, які на той час перебували в цьому населеному пункті.

Керівник прокуратури додав, що,12 жовтня братам-навідникам заочно повідомили про підозру. Володимиру Мамону інкримінують держзраду та пособництво в порушенні законів та звичаїв війни, а Дмитра підозрюють у держзраді. Наразі тривають слідчі дії.

Ракетний удар по селу Гроза

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська вдарили ракетою по кафе у селі Гроза Харківської області, де за офіційними даними мешкало 330 людей. На той момент там проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ, якого того дня перепоховали на місцевому цвинтарі.

Учора кількість загиблих зросла до 55 людей. Спочатку повідомлялося ще про 7 постраждалих.

Крім того, СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до Росії.