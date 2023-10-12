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Удар РФ по селу Гроза: следователи ищут людей, которые предоставляли информацию наводчикам

Фото: следователи ищут людей, которые предоставляли информацию наводчикам ракетного удара по селу Гроза (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми общались наводчики ракетного удара РФ по селу Гроза в Харьковской области - братья Владимир и Дмитрий Мамон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова в эфире телемарафона.

"Они и до этого ракетного удара, у нас есть информация, общались по каналам связи с местными жителями. Потому что во время ракетного удара они находились на территории Белгородской области", - сказал Фильчаков.

По его словам, информацию о месте проведения поминального обеда, а также о количестве людей, которые будут на нем присутствовать, наводчики получили от местных жителей или людей, которые в то время находились в этом населенном пункте.

Руководитель прокуратуры добавил, что 12 октября братьям-наводчикам заочно сообщили о подозрении. Владимиру Мамону инкриминируют госпредательство и пособничество в нарушении законов и обычаев войны, а Дмитрия подозревают в госизмене. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ракетный удар по деревне Гроза.

Напомним, 5 октября российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 человек. На тот момент там проходили поминки за военнослужащим ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище.

Вчера количество погибших возросло до 55 человек. Сначала сообщалось еще о семи пострадавших.

Кроме того, СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которым РФ обстреляла деревню. Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и вместе с семьями переехали в Россию.

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