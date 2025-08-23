ua en ru
Удар РФ по Мукачеву 21 серпня: рятувальники завершили гасіння масштабної пожежі (фото)

Субота 23 серпня 2025 09:01
Удар РФ по Мукачеву 21 серпня: рятувальники завершили гасіння масштабної пожежі (фото) Фото: рятувальники загасили пожежу у Мукачеві (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Рятувальники сьогодні зранку, 23 серпня, завершили ліквідацію пожежі на підприємстві у Мукачеві після ворожого ракетного удару, який стався 21 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Станом на 08:00 ліквідовано пожежу на підприємстві площею 7000 кв. м після ворожого обстрілу", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань.

За інформацією рятувальників, загалом для ліквідації пожежі залучено 13 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.

Удар РФ по Мукачеву 23 серпня

Нагадаємо, що у ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по Мукачеву на Закарпатті. У місті пролунали два потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу було зруйновано завод американської компанії Flex, найбільшого роботодавця та платника податків у Мукачеві, де працювало близько 3 тисяч людей.

В результаті російської атаки на Мукачево 23 людини зазнали поранень, з них 11 перебувають у лікарнях області.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, реагуючи удар, іронічно зауважила, що Росія вирішила "звільнити" Україну від кавомашин, які виробляли на цьому підприємстві.

Аналітики ISW вважають, що російський обстріл заводу, ймовірно, мав на меті відлякати США та європейських партнерів від інвестицій і розвитку бізнесу в Україні.

