UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар РФ по Харкову: є жертви, серед госпіталізованих - діти

Ілюстративне фото: Росія обстріляла Харків в ніч на 31 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація в ніч на п'ятницю, 31 травня, в черговий раз завдала удару по місту Харків. Росіяни влучили у п'ятиповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Під час обстрілу Росія влучила у п'ятиповерховий будинок. Там було зруйновано два верхні поверхи.

Спочатку повідомлялось про 8 постраждалих, але згодом ця кількість зросла до 12 осіб. Також відомо, що серед постраждалих - 12-річна дівчинка. Її було госпіталізовано.

"На жаль, одна людина загинула", - повідомив Синєгубов.

Оновлено о 01:40.

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 13. Було госпіталізовано 12-річного хлопчика.

Оновлено о 01:55.

Кількість загиблих зросла до двох осіб.

Обстріл Харкова

Близько опівночі 31 травня Росія в черговий раз завдала ударів по місту Харків. Було зафіксовано два прильоти в район щільної житлової забудови - через деякий час це місце зазнало повторних обстрілів.

Також, в ніч на 30 травня, в результаті чергової атаки росіян постраждали семеро осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні