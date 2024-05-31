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Удар РФ по Харькову: есть жертвы, среди госпитализированных – дети

Иллюстративное фото: Россия обстреляла Харьков в ночь на 31 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на пятницу, 31 мая, в очередной раз нанесла удар по городу Харькову. Россияне попали в пятиэтажное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.

При обстреле Россия попала в пятиэтажное здание. Там были разрушены два верхних этажа.

Сначала сообщалось о 8 пострадавших, но впоследствии это количество выросло до 12 человек. Также известно, что среди пострадавших – 12-летняя девочка. Она была госпитализирована.

"К сожалению, один человек погиб", - сообщил Синегубов.

Обновлено в 01:40.

Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 13. Был госпитализирован 12-летний мальчик.

Обновлено в 01:10.

Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 12 человек.

Обстрел Харькова

Около полуночи 31 мая Россия в очередной раз нанесла удары по городу Харькову. Было зафиксировано два прилета в район плотной жилой застройки - через некоторое время это место подверглось повторным обстрелам.

Также, в ночь на 30 мая, в результате очередной атаки россиян пострадали семь человек.

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