Удар РФ по Харькову: есть жертвы, среди госпитализированных – дети
Российская Федерация в ночь на пятницу, 31 мая, в очередной раз нанесла удар по городу Харькову. Россияне попали в пятиэтажное здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.
При обстреле Россия попала в пятиэтажное здание. Там были разрушены два верхних этажа.
Сначала сообщалось о 8 пострадавших, но впоследствии это количество выросло до 12 человек. Также известно, что среди пострадавших – 12-летняя девочка. Она была госпитализирована.
"К сожалению, один человек погиб", - сообщил Синегубов.
Обновлено в 01:40.
Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 13. Был госпитализирован 12-летний мальчик.
Обновлено в 01:10.
Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 12 человек.
Обстрел Харькова
Около полуночи 31 мая Россия в очередной раз нанесла удары по городу Харькову. Было зафиксировано два прилета в район плотной жилой застройки - через некоторое время это место подверглось повторным обстрелам.
Также, в ночь на 30 мая, в результате очередной атаки россиян пострадали семь человек.
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