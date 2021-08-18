Власть давит на Кличко, потому что видит в нем конкурента, - "Удар"

В партии считают многочисленные обыски, которые проводятся в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов".

В "Ударе" убеждены, что власть не прекращает попыток дискредитировать Виталия Кличко и в такой способ пытается создать почву, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА "зальотного ставленника", а не того, кого избрали киевляне.

"Лидер партии "Удар" имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и самый маленький среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти", - говорится в заявлении.

В политсиле также отмечают, что давление оказывается не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, наведывались и к лидеру "УДАРа".

"Требуем от власти остановить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности", - говорится в заявлении партии.