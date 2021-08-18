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Власть давит на Кличко, потому что видит в нем конкурента, - "Удар"

Автор: РБК-Украина

"УДАР Виталия Кличко" требует от власти остановить политическое давление на партию и ее лидера через правоохранительные органы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на официальном сайте партии.

В партии считают многочисленные обыски, которые проводятся в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов".

В "Ударе" убеждены, что власть не прекращает попыток дискредитировать Виталия Кличко и в такой способ пытается создать почву, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА "зальотного ставленника", а не того, кого избрали киевляне.

"Лидер партии "Удар" имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и самый маленький среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти", - говорится в заявлении.

В политсиле также отмечают, что давление оказывается не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, наведывались и к лидеру "УДАРа".

"Требуем от власти остановить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности", - говорится в заявлении партии.

Как сообщалось, ранее лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях КГГА подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

По его мнению, главная причина массовых обысков - самостоятельность киевской власти и невыполнения указаний власти.

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Виталий КличкоКГГАУДАР