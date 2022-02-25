"Удар" призвал иностранцев выйти на поддержку Украины в своих странах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу партии в Facebook .

"Что лично ты можешь сделать, если у вас есть возможность и доступ к сети? СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС! Обратись к своим друзьям в других странах с призывом: «Россия атаковала не просто Украину! Россия атаковала весь цивилизованный мир! Начала войну против свободы и демократии! Ты можешь помочь остановить это безумие", - призвали в партии.

В партии предложили ряд шагов, которые каждый может предпринять для поддержки Украины. В частности:

Сделай пост на своих страницах в социальных сетях с текстом: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE!

Распространяй правду о событиях в Украине в социальных сетях! Попроси друзей шерить твой пост!

Требуй от правительства своей страны помочь Украине и наложить на Россию санкции. Создай или подпиши петицию в поддержку Украины на правительственных сайтах. Подпиши петиции на сайтах ООН, НАТО. Пиши комментарии к постам на официальных страницах правительства твоей страны: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAIN!

Если ты являешься членом сообщества (профессиональной, творческой, спортивной и др) требуй исключении России из всех организаций! Этот вирус войны с именем Россия надо изолировать! Россия должна быть остановлена!

Помоги Украине своим вкладом! Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств для Вооруженных Сил Украины. Возможные переводы: доллары США, евро, фунты стерлингов Великобритании, гривна.

Украинский Красный Крест занимается гуманитарной деятельностью от помощи беженцам до обучения врачей. Пожертвовать можно здесь:

Выйди под посольство России в своей стране. Скажи: STOP WAR! STOP PUTIN! Выскажи свою поддержку Украине!

Присоединись к мирным протестам по всему миру, которые вышли на улицы в знак протеста против вторжения России в Украину. Присоединиться

"Если у тебя есть друзья или знакомые в России, напиши им с призывом выйти на протест в их городе", - резюмировали в партии.