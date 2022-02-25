"Удар" закликав іноземців вийти на підтримку України у своїх країнах

В партії "Удар" Віталія Кличка закликали громадян інших держав та українців, що проживають за кордоном, підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку партії у Facebook .

"Що особисто ти можеш зробити, якщо маєш можливість та доступ до мережі. Зробити ПРЯМО ЗАРАЗ! Звернися до своїх друзів в інших країнах із закликом: "Росія атакувала не просто Україну! Росія атакувала весь цивілізований світ! Почала війну проти свободи та демократії! Ти можеш допомогти зупинити це божевілля", - закликали в партії.

У партії запропонували низку кроків, які кожен може зробити для підтримки України. Зокрема:

Зроби пост на своїх сторінках в соціальних мережах з текстом: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE!

Розповсюджуй правду про події в Україні у соціальних мережах! Попроси друзів розшейрити твій пост!

Вимагай від уряду своєї країни допомогти Україні та накласти санкції на Росію. Створи або підпиши петицію на підтримку України на урядових сайтах. Підпиши петиції на сайтах ООН, НАТО, Пиши коментарі до постів на офіційних сторінках уряду твоєї країни: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE!

Якщо ти є членом спільноти (професійної, творчої, спортивної тощо) вимагай виключення Росії з усіх організацій! Цей вірус війни з ім’ям Росія треба ізолювати! Росія має бути зупинена!

Допоможи Україні своїм внеском! Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів для Збройних Сил України. Можливі перекази: долари США, євро, фунти стерлінгів Великобританії, гривня.

Український Червоний Хрест займається гуманітарною діяльністю від допомоги біженцям до навчання лікарів. Пожертвувати можна тут:

Вийди під посольство Росії у своїй країні. Скажи: STOP WAR! STOP PUTIN! Вислови свою підтримку Україні!

Приєднайся до мирних протестів по всьому світу, які вийшли на вулиці на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Приєднатися

"Якщо маєш друзів чи знайомих в Росії, напиши їм із закликом вийти на протест у їх місті", - резюмували в партії.