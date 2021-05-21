Удар Президента. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Виталий Кличко, мэр Киева;
Валентин Мондриевский, заместитель главы КГГА;
Владимир Бондаренко, заместитель городского главы Киева, секретарь Киевского городского совета;
Вадим Мельник, глава Государственной фискальной службы Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга Народа»;
Сергей Власенко, народный депутат, ВО «Батькивщина», член Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;
Елена Шуляк, народный депутат, «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
Олег Волошин, народный депутат, «Оппозиционная платформа - За жизнь»
Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019);
Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины.
Они говорят, а решает народ.