RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Удар Президента. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

 

- Кримінальні справи та обшуки у столиці: що відбувається між Віталієм Кличком та Володимиром Зеленським?

- Яким чином Президент планує виграти бій з олігархами?

- Заміна міністрів: чи можна звільняти очільника МОЗ у розпал епідемії?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА;

Володимир Бондаренко, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;

Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України;

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга Народу»;

Сергій Власенко, народний депутат, ВО «Батьківщина», член Комітету ВР України з питань правової політики;

Олена Шуляк, народний депутат, «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Олег Волошин, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;

Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);

Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019);

Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.

Вони говорять, а вирішує народ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України