Удар Президента. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Виталий Кличко, мэр Киева;

Валентин Мондриевский, заместитель главы КГГА;

Владимир Бондаренко, заместитель городского главы Киева, секретарь Киевского городского совета;

Вадим Мельник, глава Государственной фискальной службы Украины;

Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга Народа»;

Сергей Власенко, народный депутат, ВО «Батькивщина», член Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;

Елена Шуляк, народный депутат, «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Олег Волошин, народный депутат, «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019);

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины.

Они говорят, а решает народ.