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Удар Президента. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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П'ятниця 21 травня 2021 13:33

- Кримінальні справи та обшуки у столиці: що відбувається між Віталієм Кличком та Володимиром Зеленським?

- Яким чином Президент планує виграти бій з олігархами?

- Заміна міністрів: чи можна звільняти очільника МОЗ у розпал епідемії?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА;

Володимир Бондаренко, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;

Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України;

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга Народу»;

Сергій Власенко, народний депутат, ВО «Батьківщина», член Комітету ВР України з питань правової політики;

Олена Шуляк, народний депутат, «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Олег Волошин, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;

Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);

Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019);

Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.

Вони говорять, а вирішує народ.

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