Удар Президента. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера
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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА;
Володимир Бондаренко, заступник міського голови Києва, секретар Київської міської ради;
Вадим Мельник, голова Державної фіскальної служби України;
Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга Народу»;
Сергій Власенко, народний депутат, ВО «Батьківщина», член Комітету ВР України з питань правової політики;
Олена Шуляк, народний депутат, «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВР України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
Олег Волошин, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя»;
Давід Сакварелідзе, заступник генерального прокурора України (2015-2016);
Олександр Данилюк, секретар РНБО (2019);
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.
Вони говорять, а вирішує народ.