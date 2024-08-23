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Удар по порту "Кавказ": супутникові знімки показали ураження російських суден та території

Фото: атака по порту Кавказ у Керченській протоці (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Після атаки на порт "Кавказ, який у російському Краснодарському Краї, стало відомо про пошкодження кількох суден та порому. Відповідні дані стали відомі зі супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначає видання, згідно зі знімками Planet Labs за 23 серпня, видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару.

"Супутник зафіксував й пошкоджену інфраструктуру. Зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно й ознаки пожежі - біля берега припарковані пожежні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Вато зауважити, що сьогодні Військово-морські сили України підтвердили ліквідацію російського порома "Конро Трейдер", що знаходився у порту "Кавказ" Краснодарського краю.

Що передувало

Нагадаємо, по російському порту "Кавказ" на Кубані був приліт. Російська влада каже, що був атакований пором з паливом, а над портом видніється дим.

Спочатку окупаційні війська не повідомляли про те, що пошкоджень зазнало судно і яке саме. Припускалося, що міг бути уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

А вже 22 серпня, ввечері, російські військові почали писати про те, що під час чергової атаки на порт "Кавказ" пором "Конро Трейдер", який був розташований на Таманському півострові та забезпечував пальним (а також зброєю) окупантів у Криму, затонув.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що під час атаки "Конро Трейдер" зазнав суттєвих пошкоджень.

Додамо, що раніше ВМС змогли уразити російський пором "Славянин", який був також дуже важливим для логістики окупантів.

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