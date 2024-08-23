Удар по порту "Кавказ": супутникові знімки показали ураження російських суден та території

Що передувало

Нагадаємо, по російському порту "Кавказ" на Кубані був приліт. Російська влада каже, що був атакований пором з паливом, а над портом видніється дим.

Спочатку окупаційні війська не повідомляли про те, що пошкоджень зазнало судно і яке саме. Припускалося, що міг бути уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

А вже 22 серпня, ввечері, російські військові почали писати про те, що під час чергової атаки на порт "Кавказ" пором "Конро Трейдер", який був розташований на Таманському півострові та забезпечував пальним (а також зброєю) окупантів у Криму, затонув.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що під час атаки "Конро Трейдер" зазнав суттєвих пошкоджень.

Додамо, що раніше ВМС змогли уразити російський пором "Славянин", який був також дуже важливим для логістики окупантів.

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