У ВМС підтвердили ліквідацію порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС України Дмитра Плетенчука в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що пором був одним із важливих ланцюгів російської військової логістики в цілях забезпечення окупаційних сил.

Плетенчук розповів, що на поромі перевозились паливно-мастильні матеріали. Речник ВМС зауважив, що пором також використовувався і задля перевезення зброї для російської армії.

Водночас Плетенчук не уточнив, чим українські військові вдарили по "Конро Трейдеру".

"Це цілком легітимна ціль і відповідно це (знищення порома - ред.) має зменшити потенціал можливостей нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії", - повідомив він.

Що передувало

Нагадаємо, 23 липня у Краснодарському краї зазнало атаки поромне судно в порту "Кавказ". Окупаційні війська не повідомляли про те, що це було за судно. Припускалося, що міг бути уражений залізничний пором "Конро Трейдер".

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що під час атаки "Конро Трейдер" зазнав суттєвих пошкоджень.

Вже 22 серпня, ввечері, російські військові почали писати про те, що під час чергової атаки на порт "Кавказ" пором "Конро Трейдер", який був розташований на Таманському півострові та забезпечував пальним (а також зброєю) окупантів у Криму, затонув.

Також повідомлялося, що на борту судна знаходилися 15 членів екіпажу.

Вранці 23 серпня речник ВМС України Дмитро Плетенчук зміг офіційно підтвердити цю інформацію.