Удар по Полтаві: у ЗСУ розслідують, чи забезпечили достатній захист Інституту зв'язку

"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя та здоров'я військовослужбовців на об'єкті", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Там також уточнили, що в ході розслідування хочуть з'ясувати, чи належно здійснювалося управління закладом за умов постійної ракетної загрози.

За інформацією Сухопутних військ, заходи щодо забезпечення безпеки особового складу на об'єктах будуть посилені. Також посилять вимоги до дисципліни та командування частин.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що до розслідування залучили Військову службу правопорядку ЗСУ.

Водночас, як розповів міністр оборони Рустем Умєров, обставини трагедії з'ясовуватиме Головна інспекція Міноборони.