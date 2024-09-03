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Удар по Полтаві: у ЗСУ розслідують, чи забезпечили достатній захист Інституту зв'язку

Фото: росіяни вдарили по Полтаві (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Збройних силах України проводять розслідування після удару по Інституту зв'язку у Полтаві. У його ході планується з'ясувати, чи було зроблено достатньо для захисту об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram, Сухопутні війська ЗСУ в Telegram та міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя та здоров'я військовослужбовців на об'єкті", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Там також уточнили, що в ході розслідування хочуть з'ясувати, чи належно здійснювалося управління закладом за умов постійної ракетної загрози.

За інформацією Сухопутних військ, заходи щодо забезпечення безпеки особового складу на об'єктах будуть посилені. Також посилять вимоги до дисципліни та командування частин.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що до розслідування залучили Військову службу правопорядку ЗСУ.

Водночас, як розповів міністр оборони Рустем Умєров, обставини трагедії з'ясовуватиме Головна інспекція Міноборони.

 

Що передувало

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 3 вересня, атакували балістикою Інститут зв'язку у Полтаві. Станом на сьогодні відомо, що внаслідок удару загинула 51 особа.

Учні Інституту зв'язку не встигли пройти в укриття, оскільки інтервал між початком повітряної тривоги та ракетним ударом був дуже малим.

Всі деталі російської атаки на Полтаву - у матеріалі РБК-Україна.

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