Удар по Полтаве: в ВСУ расследуют, обеспечили ли достаточную защиту Института связи

"Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте", - сказано в сообщении Сухопутных войск.

Там также уточнили, что в ходе расследования хотят выяснить, должным ли образом совершалось управление заведением в условиях постоянной ракетной угрозы.

По информации Сухопутных войск, меры для обеспечения безопасности личного состава на объектах будут усилены. Также ужесточат требования к дисциплине и командованию частей.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что к расследованию привлекли Военную службу правопорядка ВСУ.

В то же время, как рассказал министр обороны Рустем Умеров, обстоятельства трагедии будет выяснять Главная инспекция Минобороны.