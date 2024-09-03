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Удар по Полтаве: в ВСУ расследуют, обеспечили ли достаточную защиту Института связи

Фото: россияне ударили по Полтаве (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Вооруженных силах Украины проводят расследование после удара по Институту связи в Полтаве. В его ходе планируется выяснить, было ли сделано достаточно для защиты объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram, Сухопутные войска ВСУ в Telegram и министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

"Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте", - сказано в сообщении Сухопутных войск. 

Там также уточнили, что в ходе расследования хотят выяснить, должным ли образом совершалось управление заведением в условиях постоянной ракетной угрозы. 

По информации Сухопутных войск, меры для обеспечения безопасности личного состава на объектах будут усилены. Также ужесточат требования к дисциплине и командованию частей. 

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что к расследованию привлекли Военную службу правопорядка ВСУ. 

В то же время, как рассказал министр обороны Рустем Умеров, обстоятельства трагедии будет выяснять Главная инспекция Минобороны. 

 

Что предшествовало

Напомним, россияне сегодня, 3 сентября, атаковали баллистикой Институт связи в Полтаве. По состоянию на сейчас известно, что в результате удара погиб 51 человек.

Ученики Института связи не успели пройти в укрытие, поскольку интервал между началом воздушной тревоги и ракетным ударом был очень маленьким.

Все детали российской атаки на Полтаву - в материале РБК-Украина.

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