Удар по Покровську: повідомляють про п'ятьох загиблих, серед них заступник голови ДСНС області

Унаслідок ворожого обстрілу Покровська сьогодні, 7 серпня, загинув заступник начальника ДСНС у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Ігоря Клименка.
"5 загиблих та 18 поранених - наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську", - йдеться у повідомленні.
Перший удар
Клименко пояснив, що станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.
Другий удар
За словами глави МВС, під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.
"Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - написав Клименко.
Фото: Фото від рятувальників (t.me/dsns_telegram)
Міністр додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають, завали розбирають, а людей рятують від російського терору.
Інформація від ДСНС
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук написав, що під час повторного обстрілу загинув співробітник ДСНС, який прибув на місце події.
"Ще 5 рятувальників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Надзвичайники та всі служби працюють на місці. Рятуємо людей", - додав очільник служби.
Російські військові сьогодні, 7 серпня, обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки є жертви.
Всі деталі чергової атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.