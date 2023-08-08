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Удар по Покровську: Нацполіція показала кадри рятувальної операції

Фото: Нацполіція показала кадри рятувальної операції у Покровську (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Нацполіції показали кадри рятувальної операції у Покровську після ракетного удару росіян у понеділок, 7 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Як зазначається, на відео з 2-ї хвилини показані кадри з бодікамер парамедика поліції Донецької області.

Ракетний удар по Покровську

Нагадаємо, вчора російська армія обстріляла центр Покровська ракетами "Іскандер". За даними місцевої влади, перший удар був о 19:15, а згодом другий о 19:52.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі наголосив, що це тактика Росії. Ворог перший удар завдає по цивільних, а другий - по службах, які приїжджають на місце.

Внаслідок обстрілу в місті пошкоджені дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

За останніми даними, загиблих внаслідок вчорашнього удару по Покровську 7, а поранених 88. Більшість із них цивільні, але також є рятувальники та військові. Зокрема, загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Детальніше про наслідки обстрілу Покровська - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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