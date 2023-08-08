Удар по Покровску: Нацполиция показала кадры спасательной операции

Как отмечается, на видео со 2-й минуты показаны кадры с бодикамер парамедика полиции Донецкой области.

Ракетный удар по Покровску

Напомним, вчера российская армия обстреляла центр Покровска ракетами "Искандер". По данным местных властей, первый удар был в 19:15, а затем второй в 19:52.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире подчеркнул, что это тактика России. Враг первый удар наносит по гражданским, а второй - по приезжающим на место службам.

В результате обстрела в городе повреждены девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания.

По последним данным, погибших в результате вчерашнего удара по Покровску 7, а раненых 88. Большинство из них гражданские, но также спасатели и военные. В частности, погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Детальнее о последствиях обстрела Покровска - читайте в материале РБК-Украина.