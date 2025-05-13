Удар по плантаціях: як людство "знищує" найпопулярніший фрукт на планеті

Глобальне потепління загрожує майбутньому найпопулярнішого у світі фрукта. На тлі кліматичної кризи до 2080 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для його вирощування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Згідно зі звітом британського гуманітарного проекту Christian Aid, кліматична криза загрожує найпопулярнішим фруктам у світі - бананам.
Уточнюється, що від повільної кліматичної катастрофи страждають, зокрема:
Саме звідти експортують близько 80% всіх бананів, які постачаються потім до супермаркетів у всьому світі.
Експерти зазначають: до 2080 року близько 66% земель, на яких нині вирощують банани у цих регіонах, можуть стати непридатними для сільського господарства.
У звіті дослідників під назвою "Банани в русі: як зміна клімату загрожує улюбленому фрукту світу" пояснюється, що країнам, які вирощують банани (зокрема Гватемалі, Коста-Риці та Колумбії) загрожують нині:
Це знижує врожайність продовольчої культури та спустошує сільські громади.
"Зміна клімату вбиває наш урожай. Це означає, що немає доходу, оскільки ми нічого не можемо продати. Моя плантація гине. Тож те, що відбувається - це смерть", - розповіла дослідникам виробник бананів з Гватемали, 53-річна Аурелія Поп Хо.
Банани (особливо популярний серед експортерів сорт під назвою Кавендіш) - доволі "ніжні" фрукти. Для їхнього росту потрібні:
Попри те, що у світі існують сотні сортів бананів, фруктові конгломерати обрали для вирощування та продажу саме Кавендіш - за високу врожайність, морозостійкість та пристойний смак.
Водночас відсутність генетичної варіації робить ці фрукти особливо вразливими до швидкозмінного клімату.
У Christian Aid розповіли, що банани є:
Близько 80% врожаю цих рослин споживається локально. При цьому понад 400 мільйонів осіб у світі отримують від бананів 15-27% добової норми калорій.
Експерти наголошують: самі громади, які вирощують банани, практично не причетні до глобального потепління.
З огляду на це у Christian Aid закликають країни, які найбільше забруднюють навколишнє середовище:
"Банани - не просто улюблений фрукт світу, але і важливий продукт харчування для мільйонів людей. Нам потрібно усвідомити небезпеку, яку зміна клімату становить для цієї життєво важливої культури", - наголосила директор з політики та кампаній гуманітарного проекту Осай Оджіго.
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