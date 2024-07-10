Удар по "Охматдиту". Українці та бізнес зібрали майже 300 млн гривень на відновлення лікарні

За 28 годин українці та бізнес змогли зібрати 280 млн грн у межах збору monobank та UNITED24.

Так, IT-компанія Grammarly та "АТБ" перерахували по 20 млн грн, "АВТ Баварія" – 10 млн грн, мережа мультимаркетів "Аврора", monobank та група компаній "Автострада" – по 5 млн грн, Uber і група IT-компаній Netpeak Group задонатили по 2 млн грн.

Десятки великих українських компаній зробили індивідуальні пожертви на користь "Охматдиту".

Найбільші донати на цей час надійшли від "Київстару", Favbet, Kernel та ОККО, які передали по 10 млн грн безпосередньо лікарні та афілійованим благодійним фондам.

Крім цього, по 5 млн грн на допомогу лікарні виділили інвестгрупа ICU, компанії "Укрнафта" та GSC Game World. Ще 4 млн грн надійшло від київського ЦУМу, а 3 млн грн перерахував "ПриватБанк".

Частина бізнесів на додаток до фінансової допомоги надає й іншу підтримку. Зокрема, "Dnipro-M" забезпечував волонтерів інструментами, "Епіцентр К" надав техніку для розбору завалів, а мережі супермаркетів "АТБ", "Сільпо", "Новус", "Ашан", "Varus" і "Коло" оперативно доставляли на місце теракту продукти харчування та воду. Також питну воду для потреб лікарні передали провідні виробники, зокрема "Миргородська", VODA UA та інші.

Удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, вчора, 8 липня, росіяни провели черговий масований удар по Україні. Одна з ракет атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки є кілька загиблих та десятки постраждалих.

На цьому фоні Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН. Воно відбувається сьогодні, 9 липня.

Більш детально про вчорашню атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.