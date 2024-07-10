Удар по "Охматдету". Украинцы и бизнес собрали почти 300 млн гривен на восстановление больницы

За 28 часов украинцы и бизнес смогли собрать 280 млн грн в рамках сбора monobank и UNITED24.

Так, IT-компания Grammarly и "АТБ" перечислила по 20 млн грн, "АВТ Бавария" – 10 млн грн, сеть мультимаркетов "Аврора", monobank и группа компаний "Автострада" – по 5 млн грн, Uber и группа IT-компаний Netpeak Group задонатили по 2 млн. грн.

Десятки крупных украинских компаний совершили индивидуальные пожертвования в пользу "Охматдета".

Крупнейшие донаты в настоящее время поступили от "Киевстара", Favbet, Kernel и ОККО, которые передали по 10 млн грн непосредственно больнице и аффилированным благотворительным фондам.

Кроме этого, по 5 млн грн в помощь больнице выделили инвестгруппу ICU, компании "Укрнафта" и GSC Game World. Еще 4 млн грн поступило от киевского ЦУМа, а 3 млн грн перечислил "ПриватБанк".

Часть бизнесов в дополнение к финансовой помощи оказывает и другую поддержку. В частности, "Dnipro-M" снабжал волонтеров инструментами, "Эпицентр К" предоставил технику для разбора завалов, а сети супермаркетов "АТБ", "Сильпо", "Новус", "Ашан", "Varus" и "Коло" оперативно доставляли на место теракта продукты питания и воды. Также питьевую воду для нужд больницы передали ведущие производители, в частности Миргородская, VODA UA и другие.

Удар по "Охматдету"

Напомним, вчера, 8 июля, россияне провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате атаки несколько погибших и десятки пострадавших.

На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Оно проходит сегодня, 9 июля.

Более подробно о вчерашней атаке россиян – в материале РБК-Украина.