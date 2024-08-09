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Удар по "Охматдиту". Ракету могли виготовити за кілька днів до атаки, - дослідники

П'ятниця 09 серпня 2024 22:28
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Удар по "Охматдиту". Ракету могли виготовити за кілька днів до атаки, - дослідники Ілюстративне фото: росіяни могли виготовити ракету, якою вдарили по "Охматдиту", за кілька днів до атаки (naked-science.ru)
Автор: Іван Носальський

Росіяни могли виготовити крилату ракету Х-101, якою було завдано удару по "Охматдиту", за кілька тижнів або днів до атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Conflict Armament Research (CAR).

Проаналізувавши уламки ракети Х-101, фахівці CAR з'ясували, що вона була виготовлена ​​максимум за три місяці до атаки. Також є можливість, що її зібрали за вісім днів до удару.

На хвостовій частині ракети дослідники виявили частини 13-значного виробничого номера (31526379XXXXX). Останні п'ять цифр вони приховали, оскільки це повністю ідентифікувало б ракету.

Перші шість цифр (315263) однакові для всіх виробничих номерів ракет Х-101, помітили в організації. При цьому, як зазначають у СAR, наступні цифри "7" та "9" вказують на те, що ракету виготовили у другому кварталі 2024 року (у період між 1 квітня та 30 червня).

Враховуючи те, що росіяни атакували "Охматдит" 8 липня, дослідники зробили висновок, що ракету могли виготовити або за кілька тижнів, або за кілька днів до атаки.

Що передувало

Нагадаємо, 8 липня російські терористи вдарили своєю ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Там перебувало понад 600 пацієнтів.

В результаті атаки було відомо про кількох загиблих та велику кількість постраждалих. На цьому тлі Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН.

Більш детально про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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