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Удар по "Охматдету". Ракету могли изготовить за несколько дней до атаки, - исследователи

Пятница 09 августа 2024 22:28
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Удар по "Охматдету". Ракету могли изготовить за несколько дней до атаки, - исследователи Иллюстративное фото: россияне могли произвести ракету, которой ударили по "Охматдету", за несколько дней до атаки (naked-science.ru)
Автор: Иван Носальский

Россияне могли изготовить крылатую ракету Х-101, которой был нанесен удар по "Охматдету", за несколько недель или дней до атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Conflict Armament Research (CAR).

Проанализировав обломки ракеты Х-101 специалисты CAR выяснили, что она была изготовлена ​​максимум за три месяца до атаки. Также есть вероятность, что ее собрали за восемь дней до удара.

На хвостовой части ракеты исследователи обнаружили части 13-значного производственного номера (31526379XXXXX). Последние пять цифр они скрыли, поскольку это бы полностью идентифицировало ракету.

Первые шесть цифр (315263) одинаковые для всех производственных номеров ракет Х-101, заметили в организации. При этом, как отмечают в СAR, следующие цифры "7" и "9" указывают на то, что ракету изготовили во втором квартале 2024 года (в период между 1 апреля и 30 июня).

Учитывая то, что россияне атаковали "Охматдет" 8 июля, исследователи сделали вывод, что ракету могли произвести либо за несколько недель, либо за несколько дней до атаки.

Что предшествовало

Напомним, 8 июля российские террористы ударили своей ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Там находилось более 600 пациентов.

В результате атаки было известно о нескольких погибших и большом количестве пострадавших. На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН.

Более детально о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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