Удар по Николаеву. Появились кадры последствий ночного обстрела (видео)

Российские войска в ночь на 14 сентября снова обстреляли Николаев ракетами С-300. В результате массированного удара повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Также одна из ракет попала на территорию предприятия, после чего там вспыхнул пожар. По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения.

Фото: последствия массированного обстрела Николаева ночью 14 сентября (novosti-n)

Как сообщают местные СМИ, данное предприятие уже много лет не функционирует как промышленный объект. Помещения сдавались в аренду, его арендовали различные коммерческие фирмы под офисы.