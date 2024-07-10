Удар по нафтобазі у Волгоградській області: з'явилися фото зі супутника

Удар дронів по нафтобазі у Волгоградській області, що стався 9 липня, був вкрай точним. Із пожежею на об'єкті росіяни справлялися понад добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Супутникові знімки показують, що обидва БПЛА точно вразили два розташовані на невеликій відстані один від одного комплексу ємностей з паливом - загалом 7 ємностей.
Як уточнює видання, лише вранці в середу, 10 липня, місцевим рятувальникам вдалося загасити пожежу на нафтобазі в місті Калач-на-Дону, яка почалася після удару українських дронів більше доби тому, в ніч на 9 липня.
У російському місті Калач-на-Дону (Волгоградська область) через атаку безпілотників 9 липня сталася пожежа на нафтовому об'єкті.
Місцеві ЗМІ повідомляли про нібито серію вибухів, яких трапилося близько десяти. Крім того, Калач-на-Дону атакували нібито щонайменше 5 дронів, які "летіли один за одним".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.