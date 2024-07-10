Удар по нафтобазі у Волгоградській області: з'явилися фото зі супутника

Супутникові знімки показують, що обидва БПЛА точно вразили два розташовані на невеликій відстані один від одного комплексу ємностей з паливом - загалом 7 ємностей.

Як уточнює видання, лише вранці в середу, 10 липня, місцевим рятувальникам вдалося загасити пожежу на нафтобазі в місті Калач-на-Дону, яка почалася після удару українських дронів більше доби тому, в ніч на 9 липня.