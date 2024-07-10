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Удар по нафтобазі у Волгоградській області: з'явилися фото зі супутника

Фото: пожежу на нафтобазі у Волгоградській області гасили більше доби (илюстрація/t.me mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

Удар дронів по нафтобазі у Волгоградській області, що стався 9 липня, був вкрай точним. Із пожежею на об'єкті росіяни справлялися понад добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Супутникові знімки показують, що обидва БПЛА точно вразили два розташовані на невеликій відстані один від одного комплексу ємностей з паливом - загалом 7 ємностей.

Як уточнює видання, лише вранці в середу, 10 липня, місцевим рятувальникам вдалося загасити пожежу на нафтобазі в місті Калач-на-Дону, яка почалася після удару українських дронів більше доби тому, в ніч на 9 липня.

Що відомо про удар

У російському місті Калач-на-Дону (Волгоградська область) через атаку безпілотників 9 липня сталася пожежа на нафтовому об'єкті.

Місцеві ЗМІ повідомляли про нібито серію вибухів, яких трапилося близько десяти. Крім того, Калач-на-Дону атакували нібито щонайменше 5 дронів, які "летіли один за одним".

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