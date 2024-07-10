Удар по нефтебазе в Волгоградской области: появились фото со спутника

Спутниковые снимки показывают, что оба БПЛА точно поразили два расположенных на небольшом расстоянии друг от друга комплекса емкостей с топливом - в общей сложности 7 емкостей.

Как уточняет издание, лишь утром в среду, 10 июля, местным спасателям удалось потушить пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону, начавшийся после удара украинских дронов более суток назад, в ночь на 9 июля.