Удар по нафтобазі в Орлі: у мережі показали фото наслідків

За інформацією пропагандистського каналу, нафтобазу нібито атакували два дрони.

Фото: наслідки атаки на нафтобазу в Орлі (t.me/bazabazon)

При цьому в мережі оприлюднили фото, на якому можна побачити сильно пошкоджений резервуар з паливом.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, у місті Орел пролунали вибухи. У мережі писали про те, що місто "атакують безпілотники".

Пізніше стало відомо, що дрони вдарили по нафтобазі "Орелнафтопродукт" та енергокомпанії "Ореленерго".

Telegram-канали уточнювали, що один з дронів влучив по резервуару з паливом на території нафтобази.

Пізніше джерело РБК-Україна у розвідці розповіло про те, що така атака була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.