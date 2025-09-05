Удар по Лозовій: більшість міста без світла, сталася аварія на великій дамбі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Сергія Зеленського.

"В Лозовій тривають відновлювальні роботи після ворожої атаки. Енергетики працюють безперервно, однак ситуація залишається складною. Більша частина лозівчан досі без світла. Графіків погодинних включень та впевнених прогнозів поки що немає", - зазначив мер міста.

За його словами, критична інфраструктура працює. Частина – на альтернативних джерелах. Вода подається безперебійно.

"Єдине, що внаслідок обстрілу та перепадів електроживлення виникла аварійна ситуація на ділянці мереж, що на великій дамбі. Бригади "Лозоваводосервісу" ліквідовують порив", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що продовжують працювати пункти незламності. Вчора ними скористалися кілька тисяч містян.

За даними Харківської ОВА, станом на ранок у Лозовій застосовуються почергові підключення до електромережі. Абонентам подають світло на три години, після чого електрика переходить в інший район. Але можливі порушення у роботі графіків.