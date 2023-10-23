Удар по лікарні у Секторі Газа: CNN з'ясувало важливу деталь

Журналісти провели власне розслідування та з'ясували, що вибух у лікарні в місті Газа стався, ймовірно, через ракету і аж ніяк не через авіаудар Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Так, аналіз видання свідчить про те, що ракета, запущена з Сектора Газа, розірвалася в повітрі, і що "вибух у лікарні став результатом часткового приземлення ракети на лікарняний комплекс".

"Я вважаю, що це сталося - ракета вийшла з ладу та не впала цілою. Мабуть, вона з якоїсь причини розвалилася у повітрі, і корпус ракети врізався в автостоянку. Там залишки палива спалахнули і спалахнули автомобілі та інше паливо в лікарні, що викликало великий вибух, який ми бачили", - розповів CNN Маркус Шиллер, європейський експерт з ракет, який працював над аналізом для НАТО та ЄС.

Крім цього, полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон сказав, що повітряний вибух "відповідав несправній ракеті", додавши, що смуга світла відповідала "ракеті, яка спалює паливо при спробі досягти висоти".

Водночас журналісти наголошують, що без можливості отримати доступ до місця подій і зібрати докази з місця подій "жоден висновок не може бути остаточним".

Удар по лікарні в Газі

17 жовтня ХАМАС заявив, що Ізраїль ударив по лікарні "Аль-Ахлі" у Секторі Газа. Бойовики стверджували про нібито 500 загиблих і сотні поранених цивільних, які перебували у шпиталі.

Ізраїль у свою чергу відкинув звинувачення та запевнив, що не причетний до удару по цивільній лікарні. ЦАХАЛ стверджує, що вибух стався через невдалий запуск ракети "Ісламського джихаду".

18 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що прямого удару по лікарні в Газі не було. За його словами, була "осічка" ракети "Ісламського джихаду", яка впала не на лікарню, а на автостоянку поблизу.