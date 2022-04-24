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Удар лично по Путину: в США могут ввести санкции против Алины Кабаевой, - WSJ

Алина Кабаева (Фото: theins.ru)
Автор: Константин Широкун

США откладывают введение санкций против Алины Кабаевой, бывшей российской олимпийской гимнастки, которую называют любовницей Владимира Путина. Официальные лица заявили, что Кабаева подозревается в причастности к сокрытию личного состояния президента РФ за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Многие американские чиновники считают, что введение санкций против Кабаевой будет воспринято, как личный удар по Путину. Это в свою очередь может привести к дальнейшей эскалации взаимоотношений между Россией и США.

По сообщениям американских чиновников, Министерство финансов США подготовило пакет санкций против Кабаевой, но пока его приостановило его имплементацию. Кремль отрицает какие-либо отношения между президентом РФ и олимпийской чемпионкой.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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