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Удар особисто по Путіну: у США можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої, - WSJ

Аліна Кабаєва (Фото: theins.ru)
Автор: Константин Широкун

США відкладають введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, колишньої російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна. Офіційні особи заявили, що Кабаєва підозрюється в причетності до приховування особистого стану президента РФ за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Багато американських чиновників вважають, що введення санкцій проти Кабаєвої буде сприйнято, як особистий удар по Путіну. Це своєю чергою може призвести до подальшої ескалації взаємин між Росією і США.

За повідомленнями американських чиновників, Міністерство фінансів США підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, але поки його призупинило його імплементацію. Кремль заперечує будь-які відносини між президентом РФ і олімпійською чемпіонкою.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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