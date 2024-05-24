UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по летовищу в Краснодарському краї 19 травня: з'явилося фото з супутника

Фото: аеродром "Кущевська" (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Під час удару по аеродрому "Кущевська" 19 травня знищено літак Су-27. Також пошкоджено Су-34 та Су-30.

Про це можна судити з супутникового знімку, пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, фотографії підтверджують повідомлення, що з'явилися раніше про знищене в результаті атаки винищувача Су-27. 

"Ми бачимо, що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому", - розповів "Схемам" український авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Також, за його словами, міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював свого становища з 11 травня і був поруч із пошкодженим Су-27.

Удари по об'єктах РФ у Краснодарському краї

19 травня дрони атакували Краснодарський край. Зокрема, у станиці Кущевська Краснодарського краю БПЛА атакували військовий аеродром.

Крім того, під ударом опинився і НПЗ у Краснодарському краї, на територію якого нібито "упав" дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація