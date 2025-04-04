Удар по Кривому Рогу: вже 16 загиблих, 6 з яких - діти

Внаслідок удару балістикою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня кількість загиблих зросла до 16, відомо про 40 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

"16 загублених життів. Шість з них - діти. Немає слів. Це біль, якого не побажаєш найзапеклішому ворогу", - повідомив Лисак.

Станом на 22:10 відомо також про понад 40 постраждалих, наймолодшому з яких - три місяці. Відомо, що у лікарнях міста медики борються за життя багатьох поранених.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. За попередніми даними, по одному з мікрорайонів окупанти застосували касетну балістичну ракету.

Через те, що місце було поруч з дитячим майданчиком, серед жертв - багато дітей.

Наразі у Кривому Розі триває рятувальна операція до якої залучені всі відповідні служби. Зокрема, працівники поліції проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях.

Детально про те, що сталось у Кривому Розі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також варто зауважити, що президент Володимир Зеленський показав фото з наслідками обстрілу його рідного міста.

Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил - тільки від цього залежить, коли закінчиться війна", - звернув увагу Зеленський.