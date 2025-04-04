Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, 6 из которых - дети

В результате удара баллистикой по Кривому Рогу вечером 4 апреля количество погибших возросло до 16, известно о 40 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака .

"16 загубленных жизней. Шесть из них - дети. Нет слов. Это боль, которой не пожелаешь самому яростному врагу", - сообщил Лысак.

По состоянию на 22:10 известно также о более 40 пострадавших, самому младшему из которых - три месяца. Известно, что в больницах города медики борются за жизнь многих раненых.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. По предварительным данным, по одному из микрорайонов оккупанты применили кассетную баллистическую ракету.

Из-за того, что место было рядом с детской площадкой, среди жертв - много детей.

Сейчас в Кривом Роге продолжается спасательная операция к которой привлечены все соответствующие службы. В частности, работники полиции проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в помещениях.

Подробно о том, что произошло в Кривом Роге - читайте в материале РБК-Украина.

Также стоит заметить, что президент Владимир Зеленский показал фото с последствиями обстрела его родного города.

Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий для укрепления Украины, нашей ПВО, наших сил - только от этого зависит, когда закончится война", - обратил внимание Зеленский.