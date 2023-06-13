Удар по Кривому Рогу та атака "Шахедів" у Харкові: що відомо про наслідки нічного обстрілу

Російські окупанти в ніч на 13 червня здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Внаслідок якої є влучання в п'ятиповерхівку в Кривому Розі, а також наслідки цього обстрілу відчули й у Харкові.

РБК-Україна зібрало в матеріалі все, що відомо про наслідок нічного обстрілу.

Росія застосувала 14 ракет і дрони

За підрахунками Генштабу ЗСУ, попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Росіяни випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Також РФ завдала авіаційного удару 4 дронами "Шахед", один з них знищили наші захисники.

Київ

Цієї ночі всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила.

"Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", - написав вранці начальник КМВА Сергій Попко.

Харків

Під ворожим вогнем цієї ночі опинився і Харків. Внаслідок атаки дронами-камікадзе в місті постраждало комунальне підприємство та складське приміщення.

"Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку - складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа", - написав мер Харкова Ігор Терехов.

На місцях прильотів працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото наслідків атаки "Шахедів".

Фото: наслідки атаки "Шахедів" у Харкові (t.me/synegubov)

Кривий Ріг

Найтрагічнішими за наслідками ця атака стала для Кривого рогу на Дніпропетровщині.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в регіоні три крилаті ракети було збито, але є і "прильоти". Пошкоджені цивільні об’єкти. Зокрема, понівечена п’ятиповерхівка, де спалахнула пожежа на площі 700 кв. м, загорілися квартири з першого по п’ятий поверхи.

За словами голови військової адміністрації міста Олександра Вілкула, окупанти шістьма ракетами атакували місто вночі та влучили у п’ять об`єктів: багатоповерховий будинок, підприємства, склади.

Через влучання в п'ятиповерхівку в Кривому Розі вже відомо про щонайменше 3 загиблих. Ще 25 - поранених, серед них 10 - тяжких, троє - надтяжких, повідомив Вілкул.

Також, імовірно, під завалами п'ятиповерхівки може перебувати 7 людей.

При цьому Офіс генерального прокурора повідомив, що йдеться вже про 4 загиблих внаслідок удару по будинку.

Крім п'ятиповерхівки в місті також є влучання і на приватному підприємстві (там 3 постраждалих). Ймовірно, під завалами складу є люди. Ще 4 травмованих - на іншій локації.

Таким чином, суттєвих руйнувань зазнали приватні будинки, автомобільне підприємство, автомобілі. Наразі триває ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів.

Оновлено. Як повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, йдеться про 6 жертв.

Фото: наслідки ракетного удару по Кривому Рогу (t.me/pgo_gov_ua) (t.me/UA_National_Police)

Реакція Зеленського

Глава держави опублікував відео з наслідками ворожого удару по будинку в Кривому Розі та пообіцяв, що окупанти відповідатимуть за кожну ракету.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - написав Володимир Зеленський.

Під ранок Росія знову вдалася до атаки

Після нічної атаки країни-агресора Україну знову вранці охопила масштабна повітряна тривога. Як згодом повідомили в Повітряних силах ЗСУ, під ранок окупанти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс.

За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку було знищено українською ППО.

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