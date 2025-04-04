Удар по Кривому Рогу: стало відомо, яку ракету застосувала РФ

Удар по Кривому Рогу

Російські війська сьогодні, 4 квітня, завдали удару по житловому мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок атаки пошкоджено цивільні будівлі, зокрема житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

За попередніми даними, ракета мала касетну бойову частину, що значно збільшило зону ураження.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. Медики надають допомогу постраждалим, а місцева влада уточнює кількість жертв і поранених.

За останніми даними відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинули 14 осіб, серед них - п'ятеро дітей. Ще понад 50 людей отримали поранення.

Детальніше про російську атаку та її наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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